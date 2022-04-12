4-матчевая дисквалификация Малкина, Кварацхелия уедет в Серию А. Главное к утру

Российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина дисквалифицировали на 4 матча, грузинский полузащитник «Динамо» Батуми Хвича Кварацхелия перейдёт в «Наполи», Андрей Аршавин раскритиковал российского полузащитника «Химок» Дениса Глушакова. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Малкин получил 4-матчевую дисквалификацию за удар соперника клюшкой в матче с «Нэшвиллом».
2. Хвича Кварацхелия станет игроком «Наполи» со следующего сезона.
3. Аршавин посмеялся над статистическими показателями Глушакова в игре с ЦСКА.
4. Стали известны подробности нового иска РФС к УЕФА и ФИФА.
5. Игонин — о Слуцком: если кричишь и оскорбляешь судей, то ты слабый человек.
6. «Манчестер Сити» сделал грандиозное предложение по Холанду с € 70 млн комиссионных.
7. УЕФА отстранил тренеров «Будё-Глимт» и «Ромы».
8. Впервые на «Чемпионате» разбираем Англию в видеоформате!
9. Глушаков: конфликт в «Химках»? Собаки лают, караван идёт.
10. Экс-игрок «Реала» находится в критическом состоянии в больнице после аварии.
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