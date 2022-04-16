«Милан» поднялся на первое место в Серии А, Головин отдал голевую. Главное к утру

«Милан» благодаря победе над «Дженоа» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, российский полузащитник «Монако» Александр Головин помог голевой передачей своей команде одержать победу над «Ренном», «Динамо» всухую обыграло «Ахмат». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Милан» победил «Дженоа» и сместил «Интер» с первого места в чемпионате Италии.
2. «Монако» обыграл «Ренн» и поднялся на четвёртое место. Головин отдал голевой пас.
3. «Динамо» дома обыграло «Ахмат» и сравнялось с «Зенитом» по очкам в РПЛ.
4. Криштиану Роналду не входит в планы Эрика тен Хага на следующий сезон в «МЮ».
5. Бой между Немковым и Андерсоном признан несостоявшимся из-за нарушения правил американцем.
6. УЕФА может наказать «Барселону», «Ман Сити», «Атлетико» и «Айнтрахт» после игр еврокубков.
7. «Овечкин хочет добраться до рекорда». Бекстрём — о возможном повторении достижения Гретцки.
8. Фрейре победил Макки единогласным решением судей в главном бою Bellator 277.
9. Тротц: Овечкин, безусловно, лучший снайпер всех поколений. Возможно, Мэттьюс — следующий.
10. «Он был легендой». Овечкин высказался об уходе из жизни обладателя Кубка Стэнли Босси.
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