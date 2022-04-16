«Милан» поднялся на первое место в Серии А, Головин отдал голевую. Главное к утру

«Милан» благодаря победе над «Дженоа» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, российский полузащитник «Монако» Александр Головин помог голевой передачей своей команде одержать победу над «Ренном», «Динамо» всухую обыграло «Ахмат». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Милан» победил «Дженоа» и сместил «Интер» с первого места в чемпионате Италии.

2. «Монако» обыграл «Ренн» и поднялся на четвёртое место. Головин отдал голевой пас.

3. «Динамо» дома обыграло «Ахмат» и сравнялось с «Зенитом» по очкам в РПЛ.

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