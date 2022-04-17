Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте остался недоволен арбитрами, которые работали на матче 33-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1).
«Иногда я думаю, что судья должен уделять больше внимания защите игроков. Если футболист частично играет в мяч, а частично – в ногу, то он наносит вред сопернику. Нужно наказывать за это серьёзнее. Я думаю о безопасности игроков. Судья должен относиться к этому вопросу с пониманием.
Я был футболистом, я знаю, как это работает. Если я хочу создать проблему, нанести сопернику травму, я нахожу правильный момент, чтобы сыграть так, чтобы попасть и в мяч, и в тело», — цитирует Конте Sky Sports.
«Брайтон» победил со счётом 1:0. Единственный гол забил Леандро Троссард на 90-й минуте. После 32 матчей «Тоттенхэм» занимает четвёртое место в АПЛ. На счету команды 57 очков. «Брайтон» (32) находится на 10-й позиции, набрав 40 баллов.
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