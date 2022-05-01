В «Крыльях Советов» рассказали, почему Пиняев получает мало игрового времени
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с московским «Спартаком» (1:2) высказался об игровом времени полузащитника Сергея Пиняева.
«Было много замен, VAR смотрели, меньше четырёх минут при таких ситуациях никогда не добавляют, а здесь добавили мало. Поэтому это вызвало такую реакцию с моей стороны.
Пиняев? Наши фланговые нападающие Ежов и Зиньковский играют стабильно. Кроме первого тура, когда Ежов был травмирован, они были здоровы. Ровно проводят сезон. Пока они не дают шанса Пиняеву заиграть. Плюс у Сергея была травма, у него не очень хорошее физическое состояние», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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