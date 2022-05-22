«Это неправда. У «Локо» отличный стадион». Цорн опроверг возможный переезд в «Лужники»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн опроверг информацию о возможном переезде московского клуба на стадион «Лужники».



«Перспективы, что «Локо» будет играть в «Лужниках», просто нет. Это неправда. Решения по стадиону и всей инфраструктуре принимает владелец клуба — компания «РЖД». Никто не собирается строить на территории «Локо» ни одного квадратного метра жилья, как об этом периодически сообщают «инсайдеры».



Моё мнение, мнение всего спортивного блока и тренерского штаба — у «Локомотива» отличный стадион и его нужно сохранить. Не надо его разрушать и строить новый. Его нужно улучшить. Причём делать это без полного закрытия стадиона для игр, поэтапно. Наш стадион любят болельщики, с ним ассоциируются победы клуба, именно этот стадион в этом месте — важнейшая часть истории клуба. В Черкизово также должна располагаться наша Академия.



Обновлять инфраструктуру конечно нужно, она очень старая. Клуб этим занимается. Со спортивной точки зрения, провести реконструкцию академии без временного переезда куда-либо точно можно. Также сейчас мы готовим к открытию после реконструкции тренировочную базу в Баковке. Там созданы все условия для проведения летних сборов основной команды», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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