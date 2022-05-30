«Уфа» объявила об уходе Олега Иванова
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Полузащитник «Уфы» Олег Иванов покинул команду в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба башкирской команды в телеграм-канале.
35-летний Иванов стал футболистом «Уфы» в январе 2021 года, перейдя в команду на правах свободного агента. В 35 матчах за клуб из столицы Башкортостана полузащитник забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
Ранее Иванов выступал за «Ахмат», «Ростов», «Крылья Советов», «Кубань», «Химки» и «Спартак», воспитанником которого и является.
За сборную России Иванов дебютировал в 2015 году. Отметим, что футболист находился в заявке команды во время чемпионата Европы — 2008, когда сборная России завоевала бронзовые медали турнира.
Президент РФС ответил на вопрос о крымском футболе. Видео:
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