Роналду на грани нервного срыва, новое достижение Василевского. Главное к утру

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду на грани нервного срыва, российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский добился нового достижения, бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун высказался по поводу ситуации между Россией и Украиной. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Криштиану Роналду находится на грани нервного срыва.
2. Василевский превзошёл достижение четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Патрика Руа.
3. Сердар Азмун высказался о ситуации между Россией и Украиной.
4. Федерация дзюдо Украины отказалась от участия в турнирах из-за допуска россиян.
5. «Бавария» отклонила новое предложение «Барселоны» по Левандовскому.
6. The Athletic: вы видели игру Малкина? Как он с такой скоростью собирается выиграть Кубок?
7. Роналду может заменить Левандовского в «Баварии».
8. Главный тренер сборной Польши высказался об исключении Мацея Рыбуса.
9. Тренер Польши: Крыховяк сказал, что после периода подготовки будет играть в хорошем клубе.
10. «Заголовки меня повеселили». Йоханнес Клебо — об € 1 млн за выступление в российской лиге.
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