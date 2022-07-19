Касаткина может сменить гражданство, новые трансферы ЦСКА и «Динамо». Главное к утру

Первая ракетка России Дарья Касаткина может сменить гражданство, ЦСКА арендует бразильского защитника «Интернасьонала» Мойзеса, московское «Динамо» договорилось о трансфере защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Касаткина не исключила, что сменит гражданство.

2. Источник: ЦСКА арендует бразильского защитника «Интернасьонала» Мойзеса.

3. Президент «Гуарани» подтвердил переход Роберто Фернандеса в «Динамо» и сообщил подробности.

4. Дарья Касаткина посоветовала юным российским теннисистам менять гражданство.

5. Романо: Зинченко переходит в «Арсенал» за € 30 млн.

6. Рублёв не исключил, что сменит гражданство.

7. Донецкий «Шахтёр» на турнире в Мариуполе сыграл в футбол с российскими волонтёрами.

8. Широков — о Дзюбе: после «Зенита» тяжело окунуться в другую денежную реальность.

9. Источник: Ханю объявит о завершении карьеры.

10. Определились все четвертьфинальные пары чемпионата Европы по футболу среди женщин — 2022.