Касаткина может сменить гражданство, новые трансферы ЦСКА и «Динамо». Главное к утру

Первая ракетка России Дарья Касаткина может сменить гражданство, ЦСКА арендует бразильского защитника «Интернасьонала» Мойзеса, московское «Динамо» договорилось о трансфере защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Касаткина не исключила, что сменит гражданство.
2. Источник: ЦСКА арендует бразильского защитника «Интернасьонала» Мойзеса.
3. Президент «Гуарани» подтвердил переход Роберто Фернандеса в «Динамо» и сообщил подробности.
4. Дарья Касаткина посоветовала юным российским теннисистам менять гражданство.
5. Романо: Зинченко переходит в «Арсенал» за € 30 млн.
6. Рублёв не исключил, что сменит гражданство.
7. Донецкий «Шахтёр» на турнире в Мариуполе сыграл в футбол с российскими волонтёрами.
8. Широков — о Дзюбе: после «Зенита» тяжело окунуться в другую денежную реальность.
9. Источник: Ханю объявит о завершении карьеры.
10. Определились все четвертьфинальные пары чемпионата Европы по футболу среди женщин — 2022.
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