Новичок ЦСКА Гайич: крики Акинфеева на защитников помогают. В жизни он очень вежливый

26-летний сербский защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о вратаре команды Игоре Акинфееве. Он отметил, что голкипер обладает феноменальным видением ситуации на поле. Кроме того, Гайич отметил, что в жизни Акинфеев является очень вежливым человеком.



«Акинфеев — капитан и вратарь. Никто не видит происходящее на поле лучше, чем он. А я привык к крикам от голкипера, что он подсказывает: как действовать, куда двигаться. Игорь же легенда ЦСКА, всегда старается общаться с нами на поле. И это очень помогает. А в жизни он вообще, кстати, очень вежливый!» — сказал Гайич в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Валентине Сивкович.



О подписании соглашения с 26-летним Гайичем было объявлено 17 июня. Бывший защитник сербской «Црвены Звезды» заключил с новой командой контракт до 2025 года.