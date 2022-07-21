Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок ЦСКА Гайич: крики Акинфеева на защитников помогают. В жизни он очень вежливый

Новичок ЦСКА Гайич: крики Акинфеева на защитников помогают. В жизни он очень вежливый
,
Комментарии

26-летний сербский защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о вратаре команды Игоре Акинфееве. Он отметил, что голкипер обладает феноменальным видением ситуации на поле. Кроме того, Гайич отметил, что в жизни Акинфеев является очень вежливым человеком.

«Акинфеев — капитан и вратарь. Никто не видит происходящее на поле лучше, чем он. А я привык к крикам от голкипера, что он подсказывает: как действовать, куда двигаться. Игорь же легенда ЦСКА, всегда старается общаться с нами на поле. И это очень помогает. А в жизни он вообще, кстати, очень вежливый!» — сказал Гайич в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Валентине Сивкович.

О подписании соглашения с 26-летним Гайичем было объявлено 17 июня. Бывший защитник сербской «Црвены Звезды» заключил с новой командой контракт до 2025 года.

«Не нужно этих сравнений с Фернандесом». Первое интервью с новичком ЦСКА Гайичем «Не нужно этих сравнений с Фернандесом». Первое интервью с новичком ЦСКА Гайичем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022