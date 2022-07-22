Кирилл Кравцов перешёл из «Зенита» в «Сочи»

20-летний полузащитник Кирилл Кравцов перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в клуб «Сочи», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
В прошлом сезоне РПЛ футболист выступал за «Зенит», а также за клуб «Пари Нижний Новгород» на правах аренды.
В общей сложности за сезон-2021/2022 опорный полузащитник провёл 28 матчей, забив два мяча и отдав столько же голевых передач. Также Кравцов принял участие в двух играх Лиги чемпионов.
За «Зенитом» останется право приоритетного выкупа футболиста.
Кирилл Кравцов — воспитанник академии сине-бело-голубых.
Он выступает за сборную России до 21 года. На счету игрока пять матчей и один забитый мяч.
О сумме, которую за футболиста отдал «Сочи», пока не сообщается. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кравцова в € 800 тыс.
- 22 июля 2022
-
17:01
-
16:56
-
16:54
-
16:43
-
16:40
-
16:32
-
16:26
-
16:25
-
16:22
-
16:10
-
16:00
-
15:59
-
15:53
-
15:40
-
15:37
-
15:10
-
15:06
-
15:03
-
15:02
-
15:00
-
14:58
-
14:36
-
14:32
-
14:26
-
14:19
-
14:15
-
14:11
-
13:50
-
13:47
-
13:45
-
13:35
-
13:31
-
13:22
-
13:20
-
13:17