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Фамилию Путина скандировали на матче ЛЧ, Неймару грозит два года тюрьмы. Главное к утру

Фамилию Путина скандировали на матче ЛЧ, Неймару грозит два года тюрьмы. Главное к утру
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Скандирование фамилии президента России на матче Лиги чемпионов УЕФА, суровое возможное наказание для Неймара и победа Станислава Черчесова с «Ференцварошем» над «Слованом». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Фанаты «Фенербахче» начали скандировать фамилию Путина после гола в матче с «Динамо» Киев.
  2. Неймар предстанет перед судом по делу о коррупции. Ему грозит два года тюрьмы.
  3. «Ференцварош» обыграл «Слован» и вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.
  4. Киевское «Динамо» обыграло «Фенербахче» и вышло в третий раунд квалификации ЛЧ
  5. Кокорин объяснил, почему «Фиорентина» не включила его в состав на международное турне.
  6. ЭСК РФС признала ошибочным решение не удалять Соболева в матче «Краснодар» — «Спартак».
  7. CNN: Байден лично одобрил обмен баскетболистки Грайнер на россиянина Виктора Бута.
  8. «Ницца» заплатит € 12 млн «Локомотиву» за трансфер Бека-Бека.
  9. В финале женского чемпионата Европы — 2022 сыграют сборные Англии и Германии.
  10. Луческу высказался о скандировании фанатами «Фенербахче» фамилии Путина в игре с «Динамо».
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