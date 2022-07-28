Фамилию Путина скандировали на матче ЛЧ, Неймару грозит два года тюрьмы. Главное к утру

Скандирование фамилии президента России на матче Лиги чемпионов УЕФА, суровое возможное наказание для Неймара и победа Станислава Черчесова с «Ференцварошем» над «Слованом». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».