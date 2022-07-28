Фамилию Путина скандировали на матче ЛЧ, Неймару грозит два года тюрьмы. Главное к утру
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Скандирование фамилии президента России на матче Лиги чемпионов УЕФА, суровое возможное наказание для Неймара и победа Станислава Черчесова с «Ференцварошем» над «Слованом». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Фанаты «Фенербахче» начали скандировать фамилию Путина после гола в матче с «Динамо» Киев.
- Неймар предстанет перед судом по делу о коррупции. Ему грозит два года тюрьмы.
- «Ференцварош» обыграл «Слован» и вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.
- Киевское «Динамо» обыграло «Фенербахче» и вышло в третий раунд квалификации ЛЧ
- Кокорин объяснил, почему «Фиорентина» не включила его в состав на международное турне.
- ЭСК РФС признала ошибочным решение не удалять Соболева в матче «Краснодар» — «Спартак».
- CNN: Байден лично одобрил обмен баскетболистки Грайнер на россиянина Виктора Бута.
- «Ницца» заплатит € 12 млн «Локомотиву» за трансфер Бека-Бека.
- В финале женского чемпионата Европы — 2022 сыграют сборные Англии и Германии.
- Луческу высказался о скандировании фанатами «Фенербахче» фамилии Путина в игре с «Динамо».
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