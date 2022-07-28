Индзаги — о прошлом розыгрыше Серии А: это мог быть потрясающий год

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о прошлом розыгрыше Серии А и ожиданиями от предстоящего сезона.

«Мне придётся проделать огромную работу, чтобы повторить тот сезон, который мы провели. Мы выступили очень, очень хорошо, большую часть сезона мы играли в красивый футбол, так что я очень доволен.

Это мог быть потрясающий год, но нам не хватило двух очков до чемпионства. Мы постараемся выиграть Скудетто в этом сезоне, зная, что у нас есть соперники, которые хотят сделать то же самое и которые стали лучше. Мы работаем с этой целью с 6 июля», — приводит слова Индзаги Football Italia, ссылаясь на DAZN.

По итогам сезона-2021/2022 «Интер» занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом страны стал «Милан». Новый розыгрыш чемпионата Италии начнётся 13 августа. В матче первого тура Серии А сезона-2022/2023 «Интер» сыграет с «Лечче».