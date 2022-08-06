ЦСКА — «Факел»: гости реализовали пенальти в концовке первого тайма
Поделиться
Сегодня, 6 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве местный ЦСКА встречается с воронежским «Факелом» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 42-й минуте матча Ян Бобровский назначил 11-метровый удар после подсказки Сергея Карасёва, посоветовавшего главному арбитру посмотреть VAR. Пенальти реализовал Георгий Гонгадзе и вывел воронежскую команду вперёд.
Обслуживает матч ЦСКА — «Факел» бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Помогают ему Алексей Ширяев (Ставрополь) и Игорь Князев (Курск). Резервный судья — Анастасия Пустовойтова (Москва). Арбитр VAR — Сергей Карасёв (Москва), его помощником выступает Адлан Хатуев (Грозный).
Комментарии
- 6 августа 2022
-
19:18
-
19:13
-
19:13
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
18:58
-
18:53
-
18:52
-
18:49
-
18:49
-
18:47
-
18:40
-
18:36
-
18:34
-
18:28
-
18:28
-
18:26
-
18:24
-
18:21
-
18:15
-
18:11
-
18:01
-
17:58
-
17:56
-
17:53
-
17:47
-
17:43
-
17:40
-
17:40
-
17:37
-
17:35
-
17:33
-
17:32
Партнерский контент