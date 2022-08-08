Касаткина выиграла турнир в Сан-Хосе, «Ростов» победил «Оренбург». Главное к утру

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу на турнире в Сан-Хосе, «Ростов» переиграл «Оренбург» в матче 4-го тура РПЛ, бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин рассказал, как можно решить вопрос Fan ID. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Касаткина одержала волевую победу над Роджерс и стала победительницей турнира в Сан-Хосе.
2. «Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ с тремя пенальти.
3. Андрей Аршавин: только «Прямая линия» с президентом может решить вопрос Fan ID.
4. Людмила Самсонова одержала победу в финале турнира в Вашингтоне, уступив в первом сете.
5. «Сочи» в домашнем матче обыграл «Пари НН» в рамках 4-го тура РПЛ.
6. «Фатих Карагюмрюк» с Оздоевым в составе уступил «Аланьяспору».
7. ЦСКА и «Спартак» возглавили турнирную таблицу по итогам 4-го тура РПЛ, «Локомотив» — 14-й.
8. Мурад Мусаев объяснил, почему решил покинуть Россию.
9. Ник Кирьос стал победителем турнира в Вашингтоне.
10. «Барселона» разгромила «УНАМ Пумас» со счётом 6:0, Левандовски забил дебютный гол.
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