Каррера: в Италии «Зенит» был бы минимум в топ-7 Серии А

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что в итальянской Серии А «Зенит» мог бы занимать место в первой семёрке команд.

«Я думаю, в Италии есть более сильные команды, чем «Зенит». Но уверен, что команда Семака была бы как минимум в топ-7 Серии А!» — приводит слова Массимо Карреры «РБ Спорт».

Напомним, ранее Каррера также оценивал перспективы «Спартака» в чемпионате Италии. По его мнению, красно-белые могли бы занимать 12-е или 13-е место в Серии А.

58-летний Каррера тренировал московский «Спартак» в период с июля 2016 года по октябрь 2018 года. Под руководством итальянского специалиста команда в сезоне-2016/2017 стала победителем Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также завоевала Суперкубок страны.