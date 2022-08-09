Каррера: в Италии «Зенит» был бы минимум в топ-7 Серии А
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что в итальянской Серии А «Зенит» мог бы занимать место в первой семёрке команд.
«Я думаю, в Италии есть более сильные команды, чем «Зенит». Но уверен, что команда Семака была бы как минимум в топ-7 Серии А!» — приводит слова Массимо Карреры «РБ Спорт».
Напомним, ранее Каррера также оценивал перспективы «Спартака» в чемпионате Италии. По его мнению, красно-белые могли бы занимать 12-е или 13-е место в Серии А.
58-летний Каррера тренировал московский «Спартак» в период с июля 2016 года по октябрь 2018 года. Под руководством итальянского специалиста команда в сезоне-2016/2017 стала победителем Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также завоевала Суперкубок страны.
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