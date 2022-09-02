Семак: «Спартак» смотрится прилично. У них всё стабильно и по составу, и по тактике

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил уровень московского «Спартака» в преддверии матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с красно-белыми. По мнению специалиста, команда Гильермо Абаскаля выглядит достаточно прилично, поэтому предстоящая игра будет сложной для «Зенита».

«Думаю, у них все стабильно и по составу, и по тактическому расположению. Команда много забивает, сейчас у них хорошее эмоциональное состояние. Они идут на втором месте и смотрятся достаточно прилично. Сейчас у их тренера было больше времени на подготовку, чем перед матчем за Суперкубок, чтобы донести свои идеи — команда стала более сыгранной. Думаю, что предстоящая выездная игра будет более сложной», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 4 сентября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.