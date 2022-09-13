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«Пари НН» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 2-го тура Кубка России

«Пари НН» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 2-го тура Кубка России
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Сегодня, 13 сентября, на стадионе «Нижний Новгород» состоится 2-й тур группового этапа Фонбет Кубка России Пути РПЛ Группы А. Местный «Пари НН» сыграет с подмосковными «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Набиуллин, Каккоев, Пенчиков, Корнюшин, Майга, Шарипов, Шильцов, Кротов, Милсон

Запасные: Анисимов, Гойло, Юлдошев, Гоцук, Агапов, Жигулёв, Севикян, Берковский, Михайлов, Кобесов, Рыбчинский, Сулейманов

«Химки»: Гудиев, Идову, Садыгов, Глушаков, Данилкин, Чёрный, Камышев, Мирзов, Давыдов, Камлашев, Магомедов

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Алексей Резников.

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