«Пари НН» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 2-го тура Кубка России

Сегодня, 13 сентября, на стадионе «Нижний Новгород» состоится 2-й тур группового этапа Фонбет Кубка России Пути РПЛ Группы А. Местный «Пари НН» сыграет с подмосковными «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Набиуллин, Каккоев, Пенчиков, Корнюшин, Майга, Шарипов, Шильцов, Кротов, Милсон
Запасные: Анисимов, Гойло, Юлдошев, Гоцук, Агапов, Жигулёв, Севикян, Берковский, Михайлов, Кобесов, Рыбчинский, Сулейманов
«Химки»: Гудиев, Идову, Садыгов, Глушаков, Данилкин, Чёрный, Камышев, Мирзов, Давыдов, Камлашев, Магомедов
Обслужит матч бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Алексей Резников.
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