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Потрясающий гол Кристиана Эриксена — в видеообзоре матча Лиги наций Хорватия — Дания

Потрясающий гол Кристиана Эриксена — в видеообзоре матча Лиги наций Хорватия — Дания
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22 сентября состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Хорватии на своём поле принимала команду из Дании. Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Красивым голом отметился датский полузащитник Кристиан Эриксен.

Гол Эриксена не спас Данию от поражения сборной Хорватии

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Первый тайм прошёл без голов. На 49-й минуте хозяева сумели выйти вперёд благодаря усилиям защитника Борны Сосы. На 77-й минуте Дания сравняла счёт — потрясающим дальним ударом отметился полузащитник Кристиан Эриксен. Но через две минуты Хорватия снова вышла вперёд — гол забил Ловро Майер с передачи нападающего Мислава Оршича. Финальный свисток судьи зафиксировал победу сборной Хорватии со счётом 2:1.

Эриксен забил нереальный гол Хорватии дальним ударом. Но как ему дали так пробить?! Видео Эриксен забил нереальный гол Хорватии дальним ударом. Но как ему дали так пробить?! Видео
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