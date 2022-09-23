Потрясающий гол Кристиана Эриксена — в видеообзоре матча Лиги наций Хорватия — Дания

22 сентября состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Хорватии на своём поле принимала команду из Дании. Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Красивым голом отметился датский полузащитник Кристиан Эриксен.
Гол Эриксена не спас Данию от поражения сборной Хорватии
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Первый тайм прошёл без голов. На 49-й минуте хозяева сумели выйти вперёд благодаря усилиям защитника Борны Сосы. На 77-й минуте Дания сравняла счёт — потрясающим дальним ударом отметился полузащитник Кристиан Эриксен. Но через две минуты Хорватия снова вышла вперёд — гол забил Ловро Майер с передачи нападающего Мислава Оршича. Финальный свисток судьи зафиксировал победу сборной Хорватии со счётом 2:1.
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