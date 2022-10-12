Хорхе Сампаоли: во многих эпизодах «Севилья» превосходила «Боруссию»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли высказался о матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Боруссией». Игра завершилась со счётом 1:1.



«Во многих эпизодах мы превосходили соперника… Думаю, это был шаг вперёд. Положение в группе? Я просто думаю о следующем матче и о том, чтобы команда продолжала бороться. Когда мы определимся с игровой философией, тогда начнём думать о будущем. Пока мы только притираемся друг к другу.



Важно, чтобы команда хорошо чувствовала себя на поле и могла конкурировать с любым соперником, именно это мы сегодня и показали», — цитирует Сампаоли пресс-служба УЕФА.



Счёт был открыт на 18-й минуте встречи – защитник севильцев Ньянзу Куасси отличился после передачи хавбека Ивана Ракитича. Дортмундцы сравняли счёт на 35-й минуте – гол на счету Джуда Беллингема. Ему ассистировал фланговый защитник немецкой команды Тома Мёнье. Больше команды отличиться не сумели.

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