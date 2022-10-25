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Сычевой рассказал о своём забитом пенальти в матче с ЦСКА

Сычевой рассказал о своём забитом пенальти в матче с ЦСКА
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Российский нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой высказался о реализованном пенальти в игре 14-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Команды сыграли вничью со счётом 2:2.
«В этот раз успел на делёжку пиццы в раздевалке, пораньше ушёл. Четвёртый раз подряд получаю награду лучшему игроку, но оно того стоит, не в обиде на команду.

Пенальти в матче с ЦСКА? Я не нервничал, готовился. К каждой игре готовлюсь, тренирую пенальти. Решил так ударить, как ударил, каждый раз по‑разному. Всегда думаю о себе и неважно, стоял там Акинфеев или любой другой вратарь», – приводит слова Сычевого «Матч ТВ».

Сычевой проводит первый сезон в Российской Премьер-Лиге. В текущем сезоне 26-летний нападающий провёл двенадцать матчей, в которых забил 11 голов и сделал одну голевую передачу.

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