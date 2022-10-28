Роналду забил «Шерифу», Черчесов вывел «Ференцварош» в плей-офф ЛЕ. Главное к утру

Криштиану Роналду отличился в первой же игре за «Манчестер Юнайтед» после отстранения, российский специалист Станислав Черчесов добился громкого успеха с «Ференцварошем», а нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал автором нового рекорда. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».