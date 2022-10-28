Роналду забил «Шерифу», Черчесов вывел «Ференцварош» в плей-офф ЛЕ. Главное к утру
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Криштиану Роналду отличился в первой же игре за «Манчестер Юнайтед» после отстранения, российский специалист Станислав Черчесов добился громкого успеха с «Ференцварошем», а нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал автором нового рекорда. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Гол Роналду помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Шериф».
- «Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Монако» и вышел в плей-офф Лиги Европы.
- Кирилл Капризов установил новый рекорд «Миннесоты», превзойдя достижение Габорика.
- Игрок «Арсенала» Пабло Мари попал в больницу с ножевым ранением, его состояние критическое.
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- Источник: сборная России по футболу в ноябре сыграет с Узбекистаном и Таджикистаном.
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- НБА: «Даллас» обыграл «Бруклин» в овертайме благодаря трипл-даблу Дончича.
- КХЛ: ЦСКА одержал девятую победу подряд, дома обыграв минское «Динамо».
- НХЛ: «Даллас» всухую обыграл «Вашингтон», а четыре очка Кузьменко и Михеева принесли «Ванкуверу» победу над «Сиэтлом».
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