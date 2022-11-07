Ари: я точно буду работать в России

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Ари уверил, что будет работать в России после окончания профессиональной карьеры.



«Даже если я больше не поиграю в России, то точно буду работать здесь. У меня есть своё агентство, и я хочу плотно войти на российский рынок, чтобы привозить бразильских игроков на хороших условиях.



Точно. Сейчас между Россией и Бразилией нет близкой связи, и многие сделки совершаются по очень высоким ценам. Готов это исправить.



Мне проще объяснять футболистам, что не нужно бояться ехать в Россию. Как раз недавно ради эксперимента отправил четверых игроков в Медиалигу, и двоих уже хотят забрать профессиональные клубы. Один из них даже шутит, что обложка его паспорта должна быть не синей, как в Бразилии, а красной. Учит русский язык, ест борщи и пельмени, не хочет возвращаться обратно», – приводит слова Ари Sport24.

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