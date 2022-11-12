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«Бавария» продлила контракт со Станишичем до 2026 года

«Бавария» продлила контракт со Станишичем до 2026 года
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Мюнхенская «Бавария» объявила о продлении контракта с хорватским защитником Йосипом Станишичем. Новое соглашение рассчитано до 2026 года. Об этом сообщил официальный сайт немецкого клуба.

«Продление контракта показывает доверие со стороны «Баварии», которое я хотел бы отплатить и которое мотивирует меня на дальнейшее развитие. Как человек, родившийся в Мюнхене, я мечтаю играть в этой футболке. Моя цель — выиграть как можно больше титулов с «Баварией», — сказал Станишич.

В текущем сезоне Станишич участвовал в пяти матчах Бундеслиги и в пяти матчах Лиги чемпионов. Защитник «Баварии» вызван в сборную Хорватии на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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