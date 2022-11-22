Аргентина — Саудовская Аравия: Месси открыл счёт в матче ЧМ-2022

Сегодня, 22 ноября, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 встречаются сборные Аргентины и Саудовской Аравии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра проходит на стадионе «Лусаил Айконик».
Аргентина открыла счёт уже на 10-й минуте матча — нападающий Лионель Месси реализовал пенальти, назначенный после падения Леандро Паредеса.
Сборная Аргентины выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах. Сборная Саудовской Аравии участвует в мундиале в шестой раз в истории. В 1994 году саудиты играли в 1/8 финала ЧМ.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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