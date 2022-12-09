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Онопко — о высказываниях Баринова: у Димы накопилась эмоциональная напряжённость

Онопко — о высказываниях Баринова: у Димы накопилась эмоциональная напряжённость
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Тренер сборной России Виктор Онопко отреагировал на высказывания в СМИ полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Напомним, футболист предложил спросить у нападающих сборной, почему не удалось забить в матчах с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Баринов сказал, что под конец года все устали? Игр в этом сезоне было не так много, поэтому усталость у ребят больше психологическая. Сначала были ковидные ограничения. Сейчас — другие. Те события, которые происходят в России и мире, влияют на спортсменов. Плюс ещё учитывайте, что у Димы не всё в порядке в клубе — много перемен, передряг и поражений. Но если бы мы поехали на чемпионат мира, там бы всё моментально забылось.

Не считаю ли я, что Баринов бывает резковат в высказываниях? У Димы просто накопилась эмоциональная напряжённость. Но он может высказываться как хочет. Это его позиция. Может, ему после этого становится легче», — приводит слова Онопко Sport24.

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