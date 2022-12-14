Франция — Марокко: французы ведут после первого тайма благодаря голу Эрнандеса

Сегодня, 14 декабря, проходит второй полуфинальный матч чемпионата мира, в котором играют сборные Франции и Марокко. Команды встречаются на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток главного арбитра матча Сесара Артуро Рамоса прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Французы быстро вышли вперёд в этой встрече. Уже на пятой минуте крайний защитник «трёхцветных» Тео Эрнандес после рикошета сумел подстроиться под летящий в воздухе мяч и в акробатическом прыжке забить его в ворота. В последующие минуты ни одна команда не владела явной инициативой больше 10 минут. И у Франции, и Марокко были опасные моменты, о чём говорят два попадания в штангу со стороны обеих команд.
Проигравшая команда сыграет со сборной Хорватии в матче за третье место, который состоится 17 декабря, начало – в 22:00 мск. Победитель в финале за титул чемпиона мира встретится с Аргентиной, стартовый свисток – в 22:00 мск.
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