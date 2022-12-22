Роналду уже в Саудовской Аравии, Месси продлит контракт с «ПСЖ». Главное к утру

Португальский нападающий Криштиану Роналду прилетел в Саудовскую Аравию, форвард сборной Аргентины Лионель Месси планирует продлить контракт с «ПСЖ», ЦСКА переиграл СКА в очередном матче Континентальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Foot Mercato: Роналду прилетел в Саудовскую Аравию.
2. Le Parisien: Месси пообещал «ПСЖ» продлить контракт минимум на один сезон.
3. ЦСКА прервал семиматчевую победную серию СКА.
4. Гашек опубликовал текст письма в НХЛ, ATP и WTA.
5. «Крылья Советов» предложили новый контракт Сергею Пиняеву.
6. ФИФА удалила пост, в котором назвала Месси величайшим футболистом.
7. Вандерсон перешёл из «Краснодара» в «Интернасьонал».
8. В «ПСЖ» боятся реакции французских фанатов, если Месси покажет трофей ЧМ-2022.
9. Сын Горди Хоу: не хочу, чтобы Овечкин забил 801-й и 802-й гол в пустые ворота.
10. Президент «Ариса»: зритель ходит на Кокорина. Мы не успеваем продавать его майки.
- 22 декабря 2022
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