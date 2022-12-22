Роналду уже в Саудовской Аравии, Месси продлит контракт с «ПСЖ». Главное к утру

Португальский нападающий Криштиану Роналду прилетел в Саудовскую Аравию, форвард сборной Аргентины Лионель Месси планирует продлить контракт с «ПСЖ», ЦСКА переиграл СКА в очередном матче Континентальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Foot Mercato: Роналду прилетел в Саудовскую Аравию.

2. Le Parisien: Месси пообещал «ПСЖ» продлить контракт минимум на один сезон.

3. ЦСКА прервал семиматчевую победную серию СКА.

4. Гашек опубликовал текст письма в НХЛ, ATP и WTA.

5. «Крылья Советов» предложили новый контракт Сергею Пиняеву.

6. ФИФА удалила пост, в котором назвала Месси величайшим футболистом.

7. Вандерсон перешёл из «Краснодара» в «Интернасьонал».

8. В «ПСЖ» боятся реакции французских фанатов, если Месси покажет трофей ЧМ-2022.

9. Сын Горди Хоу: не хочу, чтобы Овечкин забил 801-й и 802-й гол в пустые ворота.

10. Президент «Ариса»: зритель ходит на Кокорина. Мы не успеваем продавать его майки.