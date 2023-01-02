Победный гол Головина в Лиге 1, ценная награда Овечкина в НХЛ. Главное к утру
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«Монако» обыграл «Брест» в очередном туре чемпионата Франции благодаря голу российского хавбека Александра Головина, российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина признали первой звездой декабря в НХЛ, «ПСЖ» впервые проиграл в сезоне-2022/2023, уступив «Лансу». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Гол Головина принёс «Монако» победу в матче Лиги 1 с «Брестом».
- Овечкин — первая звезда декабря в НХЛ.
- «ПСЖ» без Месси и Неймара проиграл «Лансу» в матче лидеров Лиги 1.
- Йоханнес Клебо выиграл гонку преследования на 1-м этапе «Тур де Ски», Голберг стал вторым.
- «Челси» не сумел переиграть «Ноттингем Форест».
- Шамар Николсон может перейти в «Галатасарай».
- Источник: Ловрен перейдёт в «Лион» за € 2 млн.
- Касаткина проиграла 18-летней чешке Носковой в первом круге турнира в Аделаиде.
- «Аль-Наср» заинтересован в трансфере Модрича. Хорват хочет остаться в «Реале».
- Более 20 камерунских игроков провалили тест на возраст перед квалификацией на КАН U17.
- Украинская легкоатлетка раскритиковала решение УЕФА провести детский турнир в России.
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