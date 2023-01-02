Победный гол Головина в Лиге 1, ценная награда Овечкина в НХЛ. Главное к утру

«Монако» обыграл «Брест» в очередном туре чемпионата Франции благодаря голу российского хавбека Александра Головина, российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина признали первой звездой декабря в НХЛ, «ПСЖ» впервые проиграл в сезоне-2022/2023, уступив «Лансу». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».