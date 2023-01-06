Дмитрий Сенников: «Локомотиву» нужен опытный защитник, как Ведран Чорлука или Деян Ловрен

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников выразил мнение, что железнодорожникам необходимо приобрести опытного защитника по типу экс-игрока москвичей Ведрана Чорлуки или перешедшего из «Зенита» в «Лион» в это трансферное окно Деяна Ловрена.

«Локомотиву» нужно усиление в линию обороны на все позиции — четыре игрока. Либо надо взять кого-то одного опытного, как был Ведран Чорлука или Деян Ловрен, чтобы руководил обороной и вокруг него она строилась», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона, набрав 13 очков после 17 сыгранных матчей. Железнодорожники отстают от идущего вне зоны стыковых матчей «Пари Нижний Новгород» на шесть очков.