«Как аукнется, так и откликнется». Силкин — об отказе «Левски» играть со «Спартаком»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об отказе болгарского клуба «Левски» играть товарищеский матч со «Спартаком».

«Наверное, есть причина для этого. Небольшая потеря для «Спартака». Просто будет тяжело найти партнёра для спарринга, потому что всё расписано заранее. Поставили российский клуб в неловкое положение. Но как аукнется, так и откликнется», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, во время зимних сборов 17, 22 и 31 января «Левски» предстояло сыграть с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом», однако позже болгарский клуб отказался от запланированных встреч, позднее сославшись на давление со стороны болельщиков команды.