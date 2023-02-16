«Байер» — «Монако»: французы ведут по итогам первого тайма, Градецки забил автогол

Сегодня, 16 февраля, проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Байер» принимает «Монако». Команды встречаются на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Стартовый свисток главного арбитра Ореля Гринфилда прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Единственный мяч в этой встрече был забит на девятой минуте. Голкипер «Байер» Лукаш Градецки получил пас от своих защитников, после чего его начал прессинговать нападающий Брил Эмболо. Вратарь завозился с мячом, форвард столкнулся плечом в плечо с вратарём, который потерял равновесие и упал, а мяч в этом время закатился в ворота — 1:0. Градецки пытался апеллировать к арбитру, но тот был непреклонен.

По ходу встречи обе команды близки были к тому, чтобы забить, но голкиперы уверенно обороняли свои ворота вплоть до свистка судьи на перерыв.

Французский «Монако» выступает на этой стадии турнира после того, как занял вторую строчку группы H, уступив первое место «Ференцварошу», который продолжит участие в турнире со стадии 1/8 финала. «Байер» ранее играл в Лиге чемпионов, но занял третье место в квартете В, уступив первые две строчки «Порту» и «Брюгге».