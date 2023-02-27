Жоау Канселу допустил возвращение в «Манчестер Сити» в конце сезона

Защитник «Баварии» Жоау Канселу, который выступает за немецкий гранд на правах аренды, допустил возвращение в «Манчестер Сити» по окончании сезона. Права на игрока принадлежат англичанам.

«Буду ли я праздновать победу «Манчестер Сити» в чемпионате Англии? Надеюсь, что да. У меня там вторая семья. Бернарду Силва – один из моих лучших друзей, это человек, по которому я скучаю больше всего. Он был моим психологом. Когда что-то шло не так, я говорил с ним.

Я также хорошо отношусь к Рубену Диашу, но мои отношения с Бернарду очень хорошие. У нас была отличная связка на поле. Это тот человек, за которым я буду следовать до конца моих дней.

Конечно, я болею за «горожан» и надеюсь, что они завоюют титул, чтобы в конце сезона я мог отметить чемпионство в Англии и в Германии. У них лучший состав, в котором я когда-либо выступал.

Всему в жизни приходит конец, но в конце сезона я могу туда вернуться, ведь никогда не знаешь, что может произойти», — приводит слова Канселу Manchester Evening News.

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