Тренер «Эвертона» — о 0:4 с «Арсеналом»: они не смогли сломить нас 40 минут, это приятно

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал поражение команды в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (0:4).
«Первый гол «Арсенал» изменил игру. Сорок минут, а потом мы пропустили гол из ничего. Я не могу принять решение засчитать нам второй гол, но когда ты выигрываешь со счётом 2:0, это приносит свободу. Они играли хорошо, но не смогли сломить нас в течение 40 минут. Нам это приятно. Во втором тайме они показали, какая они команда. Мы не наивны. Я знал, что не всё так радужно, когда пришел. Впереди ещё много работы, я это знаю. Каждая игра — это большое событие. Я говорил об этом игрокам», — приводит слова Дайча BBC.
На данный момент «Арсенал» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 60 очков. «Эвертон», в свою очередь, находится на 18-м месте.
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