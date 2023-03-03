Президент бразильского клуба напал на арбитров после вылета из Кубка страны
Поделиться
Президент бразильского клуба «Сержипи» Эрнан Сена после финального свистка матча его клуба с «Ботафого» в 1/64 финала Кубка Бразилии выбежал на поле и напал на арбитров.
Кубковая встреча завершилась вничью 1:1. Гостевая команда прошла в следующую стадию. Счёт в матче на 45+2-й минуте открыл защитник «Сержипи» Аугусто Потигуар. Футболисты «Ботафого» забили ответный гол, который позволил им пройти дальше, только на 90+10-й минуте. Отличился защитник Адриэлсон.
Сразу после финального свистка Эрнан Сена оказался на поле, побежал на судейскую бригаду и нанёс несколько ударов судьям. Один из боковых арбитров в ответ разбил флажком очки президенту «Сержипи». Он покидал поле с кровью на лице.
Видео доступно на YouTibe-канале ge
Комментарии
- 3 марта 2023
-
14:22
-
14:18
-
14:14
-
14:12
-
14:08
-
13:56
-
13:42
-
13:41
-
13:38
-
13:30
-
13:28
-
13:27
-
13:20
-
13:12
-
13:10
-
13:08
-
12:59
-
12:58
-
12:45
-
12:30
-
12:27
-
12:15
-
12:08
-
12:05
-
11:59
-
11:47
-
11:43
-
11:35
-
11:25
-
11:20
-
11:16
-
11:12
-
11:08
-
11:03
-
11:00
Партнерский контент