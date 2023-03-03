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Президент бразильского клуба напал на арбитров после вылета из Кубка страны

Президент бразильского клуба напал на арбитров после вылета из Кубка страны
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Президент бразильского клуба «Сержипи» Эрнан Сена после финального свистка матча его клуба с «Ботафого» в 1/64 финала Кубка Бразилии выбежал на поле и напал на арбитров.

Кубковая встреча завершилась вничью 1:1. Гостевая команда прошла в следующую стадию. Счёт в матче на 45+2-й минуте открыл защитник «Сержипи» Аугусто Потигуар. Футболисты «Ботафого» забили ответный гол, который позволил им пройти дальше, только на 90+10-й минуте. Отличился защитник Адриэлсон.

Сразу после финального свистка Эрнан Сена оказался на поле, побежал на судейскую бригаду и нанёс несколько ударов судьям. Один из боковых арбитров в ответ разбил флажком очки президенту «Сержипи». Он покидал поле с кровью на лице.

Видео доступно на YouTibe-канале ge

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