Орлов: в РПЛ нет ни одного игрока, которого могли бы позвать в приличный европейский клуб

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что ни один действующий игрок Российской Премьер-Лиги не заинтересует европейский клуб.

«В РПЛ нет сейчас нет ни одного игрока, который мог бы уехать в Европу. Я не вижу ни одного игрока, которого могли бы позвать в приличный европейский клуб. Игрока на выданье в РПЛ сейчас нет», — приводит слова Геннадия Орлова Sport24.

Отметим, в зимнее трансферное окно ряд зарубежных источник сообщали об активном интересе со стороны французского «Пари Сен-Жермен» к вингеру «Зенита» Малкому, однако в итоге переход так и не состоялся.

После 20 туров РПЛ лидером российского чемпионата является «Зенит». В активе клуба с берегов Невы 48 очков. На втором месте идёт «Ростов», набравший на семь очков меньше.