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«Мы в России рассматриваем себя как часть Европы». Тренер «Динамо» — о переходе в Азию

«Мы в России рассматриваем себя как часть Европы». Тренер «Динамо» — о переходе в Азию
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович выступил против потенциального перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Сербский тренер заявил, что в РПЛ рассматривают себя как часть Европы.

«Разговоры о переходе в Азию? Честно говоря, мы здесь рассматриваем себя как часть Европы. Я варианта с переходом не вижу. Это решение, которое принимают руководящие спортивные органы страны, но будем надеяться, что ситуация успокоится и российский футбол сможет вернуться в европейские соревнования», — приводит слова Йокановича Marca.

Российские клубы отстранены от участия в матчах еврокубков по решению ФИФА и УЕФА от февраля прошлого года. В РФС обсуждали возможность перехода в АФК.

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