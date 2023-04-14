«Просто в шоке». Федецкий — о решении Украины бойкотировать соревнования с Россией

Бывший защитник сборной Украины Артём Федецкий прокомментировал решение Министерства спорта и молодёжи Украины запретить национальным командам страны участвовать в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами. Экс-футболист признался, что запрет привёл его в шоковое состояние.
«Мда. Просто в шоке», — написал Федецкий в комментариях к посту украинского нападающего Романа Зозули в социальных сетях.
Сам Зозуля написал, что такое решение правительства Украины означает, что украинская футбольная сборная, скорее всего, снимется с участия в квалификации чемпионата Европы 2024 года в Германии. Федецкий сыграл за сборную Украины 53 матча, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
Сборные Украины и Беларуси участвуют в отборе на чемпионат Европы — 2024 и уже проверили свои первые матчи в рамках квалификации. Российская команда продолжает отбывать бессрочную дисквалификацию от УЕФА.
- 14 апреля 2023
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