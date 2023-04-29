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«Ахмат» — ЦСКА: Конате сократил отставание хозяев в счёте на 80-й минуте

«Ахмат» — ЦСКА: Конате сократил отставание хозяев в счёте на 80-й минуте
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В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). ЦСКА выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
29 апреля 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 3'   0:2 Обляков – 22'   1:2 Конате – 80'   1:3 – 90+3'

На 80-й минуте забитым мячом отметился нападающий «Ахмата» Мохамед Конате.

В первом тайме полузащитник ЦСКА Иван Обляков оформил дубль. Он отличился на 3-й и 22-й минутах.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Ахмат» находится на пятой строчке, заработав 40 очков. В чемпионате лидирует «Зенит». У команды Сергея Семака 61 очко.

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