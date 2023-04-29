«Ахмат» — ЦСКА: Конате сократил отставание хозяев в счёте на 80-й минуте

В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). ЦСКА выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 80-й минуте забитым мячом отметился нападающий «Ахмата» Мохамед Конате.

В первом тайме полузащитник ЦСКА Иван Обляков оформил дубль. Он отличился на 3-й и 22-й минутах.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Ахмат» находится на пятой строчке, заработав 40 очков. В чемпионате лидирует «Зенит». У команды Сергея Семака 61 очко.