«Ахмат» — ЦСКА: Конате сократил отставание хозяев в счёте на 80-й минуте

В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). ЦСКА выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 80-й минуте забитым мячом отметился нападающий «Ахмата» Мохамед Конате.
В первом тайме полузащитник ЦСКА Иван Обляков оформил дубль. Он отличился на 3-й и 22-й минутах.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Ахмат» находится на пятой строчке, заработав 40 очков. В чемпионате лидирует «Зенит». У команды Сергея Семака 61 очко.
- 29 апреля 2023
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