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Вальверде: до матча с «Манчестер Сити» три дня? Я чувствую себя смертельно усталым

Вальверде: до матча с «Манчестер Сити» три дня? Я чувствую себя смертельно усталым
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде рассказал об усталости после победного финала Кубка Испании с «Осасуной» (2:1).

«До матча с «Манчестер Сити» (в рамках полуфинала Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата») три дня? Я не знаю, как мы будем это делать. Я чувствую себя смертельно усталым! Я очень устал, очень», — приводит слова Вальверде AS.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов сезона-2022/2023, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», пройдёт во вторник, 9 мая, в Мадриде. Начало встречи — в 22:00 мск.

24-летний Федерико Вальверде в текущем сезоне принял участие в 50 матчах в составе мадридского клуба во всех турнирах и отметился в них 12 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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