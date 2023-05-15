Форвард «Крыльев» Шитов: обидно выйти из подтрибунки и пропустить гол от «Локомотива»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владислав Шитов прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (1:1), отметив, что самарцам было обидно пропустить гол в самом начале второго тайма.

«Сложно оценивать игру. Мы старались. Было очень обидно только выйти из подтрибунки и сразу пропустить гол. В основном смотрелись неплохо, бились. Почему не получилось забить? Наверное, не хватило последней передачи или острого открывания», — приводит слова Шитова Metaratings.

«Крылья Советов» открыли счёт в матче на 40-й минуте, однако пропустили уже в начале второй половины встречи, на 48-й минуте. Самарцы идут в зоне стыковых матчей за право игры в РПЛ в следующем сезоне, занимая 14-е место с 26 набранными очками.