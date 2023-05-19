Стали известны финалисты Лиги Европы, невероятный результат Бобровского. Главное к утру

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Стали известны финалисты Лиши Европы и Лиги конференций, российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский установил уникальное достижение, в КХЛ официально введён перекрёстный плей-офф. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. В финале Лиги Европы — 2022/2023 «Рома» сыграет с «Севильей».

2. Бобровский совершил 50 сейвов во втором матче плей-офф подряд.

3. В финале Лиги конференций сыграют «Фиорентина» и «Вест Хэм».

4. КХЛ рассказала о структуре сезона-2023/2024, введён перекрёстный плей-офф.

5. Де Брёйне крикнул Гвардиоле «заткнись» во время матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

6. Президент ФИФА Инфантино представил официальный слоган ЧМ-2026.

7. Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» увеличить отрыв в серии с «Лейкерс».

8. Футболисты «Вест Хэма» вступили в массовую драку с фанатами «АЗ Алкмар».

9. «Флорида» и «Каролина» играют самый продолжительный матч сезона НХЛ.

10. Гвардиола прокомментировал эпизод с недовольством Де Брёйне в матче с «Реалом».