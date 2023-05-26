«Ман Юнайтед» вышел в ЛЧ, «Даллас» обыграл «Вегас». Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, «Даллас Старз» без Евгения Дадонова обыграл «Вегас Голден Найтс», россиянка Мирра Андреева стала самой молодой участницей «Ролан Гаррос» с 1995 года. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Челси» и поднялся на третье место в АПЛ.
2. Гол Павелски в овертайме помог «Далласу» одержать первую победу в серии с «Вегасом».
3. Мирра Андреева — самая молодая теннисистка с 1995 года, вышедшая в основу «Ролан Гаррос».
4. Гарри Кейн может перейти в мадридский «Реал».
5. Джо Павелски обогнал Александра Овечкина по голам в плей-офф НХЛ.
6. Дабл-дабл Тейтума позволил «Бостону» одержать вторую победу подряд в серии с «Майами».
7. «Ливерпуль» впервые за семь лет не сыграет в Лиге чемпионов.
8. «Эспаньол» требует аннулировать результат матча с «Атлетико» и может подать в суд.
9. Швейцария сенсационно проиграла сборной Германии в четвертьфинале ЧМ-2023.
10. Варвара Грачёва проиграла украинке Элине Свитолиной в четвертьфинале турнира в Страсбурге.
- 26 мая 2023
-
08:38
-
08:33
-
08:30
-
08:30
-
08:08
-
08:03
-
07:59
-
07:49
-
06:54
-
06:41
-
06:35
-
06:29
-
06:10
-
05:44
-
05:35
-
05:28
-
04:47
-
04:42
-
04:21
-
04:19
-
03:43
-
03:19
-
03:12
-
03:02
-
02:21
-
02:08
-
01:58
-
01:49
-
01:36
-
01:29
-
01:17
-
00:55
-
00:49
-
00:39
-
00:33