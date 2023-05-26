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«Ман Юнайтед» вышел в ЛЧ, «Даллас» обыграл «Вегас». Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, «Даллас Старз» без Евгения Дадонова обыграл «Вегас Голден Найтс», россиянка Мирра Андреева стала самой молодой участницей «Ролан Гаррос» с 1995 года. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Челси» и поднялся на третье место в АПЛ.

2. Гол Павелски в овертайме помог «Далласу» одержать первую победу в серии с «Вегасом».

3. Мирра Андреева — самая молодая теннисистка с 1995 года, вышедшая в основу «Ролан Гаррос».

4. Гарри Кейн может перейти в мадридский «Реал».

5. Джо Павелски обогнал Александра Овечкина по голам в плей-офф НХЛ.

6. Дабл-дабл Тейтума позволил «Бостону» одержать вторую победу подряд в серии с «Майами».

7. «Ливерпуль» впервые за семь лет не сыграет в Лиге чемпионов.

8. «Эспаньол» требует аннулировать результат матча с «Атлетико» и может подать в суд.

9. Швейцария сенсационно проиграла сборной Германии в четвертьфинале ЧМ-2023.

10. Варвара Грачёва проиграла украинке Элине Свитолиной в четвертьфинале турнира в Страсбурге.