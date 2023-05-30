Булыкин: проводить сборы нет смысла, но какую-то игру для сборной России нужно придумать

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что сборная России не будет проводить июньский сбор.
«В сборах на самом деле нет смысла. Но какую-нибудь игру нужно обязательно придумать, чтобы наша сборная поиграла, показала себя и порадовала болельщиков.
В случае предстоящего товарищеского матча можно сделать сборы, но можно обойтись и без них — всё-таки это не настолько официальные матчи, чтобы так к ним готовиться», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее, напомним, стало известно, что РФС не удалось найти соперника для проведения товарищеского матча со сборной России в Москве 15 июня после отказа от участия в этой игре национальной команды Камеруна.
- 30 мая 2023
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