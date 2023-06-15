Олег Иванов — о вылете «Уфы» из Первой лиги: искренне жаль, но всё к этому шло

Бывший полузащитник «Уфы» Олег Иванов прокомментировал вылет клуба в третий по силе дивизион России — во Вторую лигу.

«Если я считаю это просто трагедией, то несколько моих друзей, которые остались в клубе, воспринимают это как трагедию вселенского масштаба. Самая большая печаль у детишек, которые занимаются в школе «Уфы». У них просто не будет праздника как минимум два года, а может, и больше.

Для такого возраста очень важно видеть игроков Премьер-Лиги, это лучший мотиватор двигаться дальше. Искренне жаль клуб, детей, болельщиков, но всё к этому шло. Ещё при мне ходили разговоры, что из-за финансовых проблем клуб может закрыться и сняться. Видимо, не смогли докричаться», — приводит слова Иванова Metaratings.ru.