Наир Тикнизян забил гол за сборную Армении в матче с Латвией

Полузащитник сборной Армении и московского «Локомотива» Наир Тикнизян открыл счёт в матче 4-го тура группы D квалификации чемпионата Европы — 2024 c командой Латвии. Матч сборных Армении и Латвии проходит на стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване.

На 35-й минуте матча Тикнизян отличился с передачи Артака Дашяна. На момент выхода новости счёт остаётся 1:0 в пользу национальной команды Армении.

Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.

После трёх туров Армения занимает предпоследнее, пятое место в квалификационной группе, набрав три очка. Команда Латвии замыкает таблицу группы, не набрав ни одного очка в двух стартовых матчах квалификации. Лидирует в группе D Турция, в активе которой шесть очков после трёх туров.

В предыдущем туре голевые передачи Наира Тикнизяна и Эдуарда Сперцяна помогли Армении обыграть сборную Уэльса.