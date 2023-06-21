Равиль Нетфуллин покинул «Торпедо»

Московский клуб «Торпедо», вылетевший из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023, договорился о расторжении контракта с полузащитником Равилем Нетфуллиным по соглашению сторон.

«Равиль, клуб благодарит тебя за профессиональное отношение к тренировочному процессу и самоотдачу, проявленную в матчах. Желаем удачи в дальнейшей игровой карьере!», – сообщает пресс-служба «Торпедо».

Равиль Нетфуллин выступал за чёрно-белых с 2020 года. В сезоне-2021/2022 вместе с «Торпедо» он стал победителем Первой лиги и квалифицировался в РПЛ. В общей сложности Равиль провёл в футболке автозаводцев 107 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Напомним, в конце апреля у Нетфуллина произошёл конфликт с тренером «Торпедо» Жозепом Клотетом, который отстранил его от тренировок с основной командой, как и защитников Илью Кутепова и Юрия Журавлёва.