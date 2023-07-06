Василий Уткин отреагировал на информацию о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин в своём телеграм-канале прокомментировал старые слова защитника Марио Фернандеса о том, что он будет играть в России только за ЦСКА. Недавно появилась информация, согласно которой футболист договорился о переходе в «Зенит».

«Знаете, что самое смешное (как по мне) в истории с Марио Фернандесом? Один из самых молчаливых, нелюдимых и скрытных людей в российском футболе всё-таки наговорил когда-то лишнего!» — говорится в сообщении.

Напомним, ранее появилась информация, что санкт-петербургском клубе россиянин может получать € 2,5 млн в год, а само соглашение будет заключено на два года. ЦСКА, как отмечается, предлагал лишь € 1,5 млн в год.

За ЦСКА Фернандес выступал с 2012 по 2022 год. В ходе карьеры в московской команде защитник получил российский паспорт и сыграл за сборную России на чемпионате мира и чемпионате Европы.