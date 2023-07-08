Парлор — об Анри: Тьерри мог бы сыграть роль в переходе Мбаппе в «Арсенал»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Рэй Парлор считает, что экс-нападающий команды Тьерри Анри мог бы сыграть роль в возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе к «канонирам».
«Я уверен, что Тьерри Анри мог бы сыграть свою роль, если бы «Арсенал» и Мбаппе проявили искренний взаимный интерес. Мы все знаем, что слухи могут быть немного глупыми, но насколько это интересно? Это слухи, которые вы, как болельщик «Арсенала», хотели бы услышать», — приводит слова Парлора TBR.
Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025 и летом 2024 года может стать свободным агентом. По информации СМИ, нападающий хотел бы перейти в «Реал» уже в это летнее трансферное окно. Сам Мбаппе утверждает, что планирует провести следующий сезон в «ПСЖ». СМИ также связывают футболиста с «Ливерпулем».
Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос. Видеоролик:
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