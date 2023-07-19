«Барселона» получит € 3,75–4 млн в случае продажи «Зенитом» Малкома в «Аль-Хиляль»

Нападающий «Зенита» Малком близок к переходу в «Аль-Хиляль» за € 50 млн. Если сумма сделки останется прежней, то «Барселона» получит за перепродажу бразильского футболиста около € 4 млн. Точный процент, который прописан в контракте между командами, неизвестен. Goal пишет про 8%, Mundo Deportivo — про 7,5%.

Малком выступал за «Барселону» с 2018 по 2019 год. За этот период нападающий в 24 матчах забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Сине-гранатовые продали его «Зениту» за € 40+5 млн. С российским клубом Малком выиграл девять трофеев. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года. Сообщалось, что «Аль-Хиляль» уже подготовил для игрока предложение о контракте.

Малком забил красивый гол на тренировке сборной Бразилии. Видеоролик: