«Слован» обыграл «Зриньски» в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Вчера, 25 июля, прошёл первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между боснийским «Зриньски» и словацким «Слованом». Встреча прошла на стадионе «Биелы Бриг» (Мостар, Босния и Герцеговина). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.

«Слован» открыл счёт в матче в начале второго тайма — на 53-й минуте нападающий Зуберу Шарани смог вывести гостей вперёд во встрече. Голевую передачу отдал Лукас Ловат. Боснийский клуб пытался отыграться в оставшееся время матча, но счёт не изменился до конца встречи — 0:1.

В первом квалификационном раунде «Слован» по сумме двух матчей оказался сильнее люксембургского «Свифт Эсперанжа» — 3:1. «Зриньски» также начал свой путь в турнире с первого квалификационного раунда, где обыграл армянский «Урарту», сыграв по сумме двух встреч 3:3 и оказавшись сильнее в серии пенальти — 4:3. Ответная встреча между командами состоится 1 августа, «Слован» будет принимать боснийскую команду у себя дома.